Koronavirüsle mücadeleye "lilliput"larla dikkati çekti

14 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrılarına uyan mimar Keleş, yaşadığı ve gezdiği şehirlerden çektiği fotoğrafların üzerine büyük ölçekli ve renkli olarak yaptığı illüstrasyon çalışmalarına "koronavirüs" ile mücadeleyi konu etti. Keleş, virüsle mücadele sürecinde yoğun çaba harcayan çalışanları kendine özgü yöntemle resmetti.Keleş'in, sosyal medya hesabında paylaştığı; İrlandalı yazar Jonathan Swift'in romanı "Gulliver'in Gezileri"nde geçen, minik insanlar ülkesi "Lilliput"tan esinlenerek "Lilliputlar" adını verdiği çalışmaları, büyük ilgi gördü.- "Biz sağlıkla evde kalabilelim diye görevinin başında olanları çizdim"Keleş, AA muhabirine video konferans yöntemiyle yaptığı açıklamada, "Lilliputlar" ismini verdiği illüstrasyon serisine, 2017 yılında başladığını; çektiği sokak fotoğraflarının üzerine ölçeği büyük ve renkli karakterler yerleştirdiğini söyledi.Çizimlerin bazılarının mizah, bazılarının ise mesaj barındırdığını ifade eden Keleş, bugüne kadar yaklaşık 200 illüstrasyon yaptığını ifade etti.Keleş, son dönemde koronavirüsün herkesin yaşamını olumsuz etkilediğine işaret ederek bu zor günlerde çalışanları ve alınan tedbirleri çizmek için kolları sıvadığını dile getirdi.Türkiye'de koronavirüs çıktığında kolonya kullanımının çok konuşulduğunu hatırlatan Keleş, şöyle devam etti:"Herkes kolonya arıyordu. Bunun üzerine şehrin üzerine kolonya dökerek etrafı sterilize eden bir karakter çizdim. Daha sonra sosyal mesafeye dikkate çekmek için Galata Kulesi'ni bir dezenfektan ürünü gibi kullanıp, aralarında mesafeyle birbirine dezenfektan sıkan bir çifti konu ettim. Bazı yaş aralıklarına sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından da bu süreçte çok önemli misyonları olan temizlik görevlisi, dezenfektan uygulayıcıları, kuryeler ve sağlık çalışanlarını içeren panoramik bir illüstrasyon daha yaptım. Birçok çalışan, biz evde kalalım, sağlığımızı koruyabilelim diye görevi başında. Onlara dikkati çekmek istedim."Keleş, sosyal medya hesabından yayınladığı ve fikirlerini yansıttığı çizimlerinin beğenilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Alınan tedbirler ve onlara uyma noktasında bilinç oluşmasına katkıda bulunmayı istiyorum." dedi.
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