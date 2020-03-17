HABERTURK.COM

Çin'de ortaya çıkan ve dünya çapında etkilerinin görüldüğü koronavirüs salgınına ilişkin alınabilecek 'sosyal mesafe' önlemi yaygın bir şekilde konuşuluyor. Sosyal mesafenin hayati önemine dair en çarpıcı örnek ise Güney Kore'de yaşandı. Güney Kore, koronavirüsle başarılı bir şekilde mücadele ederken, bir hastanın hastaneden kaçmasıyla virüs kontrol edilemeyecek boyutlara ulaştı.

İnsanlarla temastan kaçınmanın virüsten korunmak için en etkili yöntem olduğu açık. Güney Kore tam da bu noktada tüm önlemlerini almış, virüsün yayılmasını kontrol etmeye başlamışken koronavirüs tespit edilen bir hastanın kaçmasıyla virüsü kontrol altında tutamayacak bir hale gelmişti.

TEK BAŞINA YAKLAŞIK 1000 KİŞİYE VİRÜSÜ BULAŞTIRDI

Güney Kore 18 Şubat tarihinde ülkedeki vaka sayısının 31 olduğunu açıklamış, 12 kişinin de iyileştiğini duyurmuştu. Virüsü tam kontrol altına aldıklarını düşünürken, 31. vaka hastaneden kaçmıştı. Hastaneden kaçan koronavirüs enfekte hasta, kilisiye giderek kalabalığın arasına girdi. Bu olay sonrasında hastanın, tek başına yaklaşık 1000 kişiye virüsü yaydığı iddia edildi.

31. vakanın Güney Kore'de Shincheonji Kilisesi'ne üye olduğu da söylentiler arasında. Kilise üyesinin kalabalık ortama girip, virüsü binlerce kişiye bulaştırmasından sonra "Shincheonji Kilisesi"nin kurucusu Lee Man-hee, halktan özür diledi.

31. vakanın 1000 kişiye virüs yaydığına ilişkin net bir kanıt yok. Ancak iki kere testten kaçması ve günlük rota bilgilerinde de pek yardımcı olmamış olması durumu etkilemiş olduğunu gösteriyor.

ABD'DE SOSYAL MESAFE UYARISINA KARŞI DOLU PLAJLAR DİKKAT ÇEKTİ

Amerika'da bu duruma yönelik #Patient31 (Vaka 31) etiketini açarak, 'sosyal mesafenin' önemini konuşuyor. Dünya çapında sosyal mesafenin önemine dikkat çekilirken, kalabalık plaj görüntülerinin paylaşıldığı bir videonun Florida sahillerinden olduğu iddia edildi. Plaja gelen vatandaşlar açık havada oldukları için bunun bir sorun olmayacağını dile getirdi.

Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 150'den fazla ülke ve bölgede 180 binden fazla kişiye bulaştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün "pandemi" (küresel salgın) olarak nitelediği hastalık nedeniyle şu ana dek 7 bin 174 kişi hayatını kaybettiği koronavirüs nedeniyle insanlar arası temasın aza inmesi önemli. Bilim insanları 'sosyal mesafe'nin en az 1 metre olması gerektiğini söylüyor.

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 8 bin 320'ye ulaştı. Virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75, iyileşen hastaların sayısı ise 1.137 olarak açıklandı. Diğer yandan, Amerika Birleşik Devletlerin'de koronavirüs enfekte kişi sayısı 4 bin 661'i bulurken, virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısının 85 olduğu belirtildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'de koronavirüsle mücadele için çektiği videoda, sosyal mesafenin önemine dikkat çekmişti.