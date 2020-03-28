Koronavirüsle mücadele günlerinde "can dostları" unutmadılar - ANKARA

28 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarıyla ilgili kısırlaştırma ve besleme faaliyetlerinde bulunduklarını söyledi.Kısırlaştırmanın, çalışmalarının önemli bir kısmını kapsadığını belirten Aslan, "Kısırlaştırma faaliyetlerimizi artırıyoruz. Geçen yıl 10 bindi, bu yıl 20 bin hayvanı kısırlaştırma yapacağız." dedi.Aslan, sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalarda hayvanseverlerle birlikte hareket ettiklerini dile getirdi.
Bugün Simay Patili Canları Koruma Derneğinin sokak hayvanlarını besleme faaliyetine destek verdiklerini kaydeden Aslan, hayvanlara katı mama dağıttıklarını bildirdi.
- "Onların yaşam haklarını savunuyoruz"
Aslan, "Sokak hayvanları canlarımız. Allah bunları yaratmış. Onların yaşam haklarını savunuyoruz. Onlardan yana tavır koyuyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoran, lokanta gibi iş yerlerinin faaliyetlerinin durdurulması nedeniyle köpekler için mamaya ulaşmakta güçlük yaşandığına dikkati çeken Aslan, şunları kaydetti:
"Bugün 300-400 kilogram kadar mama dağıttık. Sürecin nasıl işleyeceğini bilmiyoruz ama koronavirüs tedbirlerinin başladığı günden bu yana 4 ton mama dağıttık. Bunu bir ay içinde 10 tona çıkarmayı planlıyoruz. Koronavirüs salgını devam ettiği sürece hazırlıklarımız da sürecek. Büyükşehir olarak 100 ton mamaya kadar çıkabileceğiz. Onları aç bırakmayacak şekilde süreci yöneteceğiz."
- "Et bulamıyoruz, herkesin yardım etmesini istiyoruz"
Simay Patili Canları Koruma Derneği Temsilcisi Tayfun Duru ise sokak hayvanlarına kendilerini adadıklarını belirterek Büyükşehir Belediyesine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.Restoran ve lokantaların kapalı olmasından dolayı et bulamadıklarını bildiren Duru, vatandaşlara sokak hayvanlarına yardım etmeleri çağrısında bulundu.
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