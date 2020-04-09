Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tanı ve tedavi hizmetleri acil sağlık hizmeti kapsamına alındı.

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