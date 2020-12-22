Kastamonu Özel Anadolu Hastanesi’nde Radyoloji Uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Vedat Gök, bir süre önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle çalıştığı hastanede tedavi altına alındı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken sağlık durumu ağırlaşan Dr. Gök, Ankara’ya sevk edildi ancak koronavirüse karşı yenik düştü. Uzman Dr. Vedat Gök’ün cenazesi memleketi Zonguldak'a getirildi. Baba evinden helallik alınmasının ardından 19 Mayıs Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cenazeye, Cide Tabipler Odası Birliği Başkanı Dr Yusuf Öztürk, Dr. Vedat Gök’ün mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.