Arteta, İspanya basınına yaptığı açıklamada, "Hastalığın belirtilerini atlatarak kendimi iyi ve enerjik hissetmem 3-4 gün sürdü. Artık kendimi çok iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Hastalığa yakalanma sürecinden bahseden 37 yaşındaki Arteta, "Yönetimden, Olympiakos Kulübü Başkanı Evangelos Marinakis'in koronavirüse yakalandığı ve onunla temasta bulunan herkesin risk altında olduğu konusunda telefon aldım. Yönetime, kendimi iyi hissetmediğimi ve birçok oyuncunun da Marinakis ile temasta bulunduğunu söyledim. Manchester City ile bir maçımız vardı ve insanların hayatını riske atamazdık." değerlendirmesinde bulundu.

Her şeyin çok hızlı geliştiğini kaydeden Arteta, "Çarşamba günü test yaptırdım ve cuma günü (13 Mart) sonucun pozitif çıktığını öğrendim. Ardından Premier Lig yönetimini bu konu hakkında bilgilendirdik. Sonuç olarak bana temas eden herkes karantinaya alındı ve karşılaşmalar ertelendi." yorumunu yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal, 27 Şubat'ta Olympiakos'u Emirates Stadı'nda ağırlamış, daha sonra koronavirüse yakalandığı açıklanan Yunanistan kulübünün başkanı Marinakis ise karşılaşmanın ardından Arsenallı oyuncular ve teknik heyetle el sıkışarak sohbet etmişti.

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