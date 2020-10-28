Koronavirüse yakalanan Kırkpınar başcazgırı "Pele Mehmet" yaşamını yitirdi

Mehmet Tura, 22 Ekim'de yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından İnegöl ilçesindeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Burada durumu kötüye giden Tura, yoğun bakım ünitesinde entübe edildi.

Sabah saatlerinde durumu kötüleşen Mehmet Tura, yaşamını yitirdi.

Tura'nın cenazesi, Bursa'nın İznik ilçesinde bugün toprağa verilecek.