Hollanda'da hastalığa yakalanan bir kadının sosyal medyada yayınladığı videoda, KOAH hastalığını çağrıştıran görüntüler dikkat çekti.

Öyle ki genç kadının hastalığıyla ilgili yaşadıklarını anlatırken kesik kesik nefes aldığı görülüyor. Öte yandan sağlık ekiplerinin de genç kadının yaşadığı adrese geldiği görüntülerde yer alıyor.