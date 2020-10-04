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Koronavirüse yakalanan ve ardından hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden kendisini destekleyenlere mesaj gönderdi.

Başkan Trump hastanenin bulunduğu sokakta kendisine destek eyleminde bulunan sevenlerine mesaj gönderdi. Trump, "Hastane dışındaki tüm hayranları ve destekçileri gerçekten takdir ediyorum. Gerçek şu ki, Ülkemizi gerçekten seviyorlar ve onu nasıl daha önce hiç olmadığı kadar büyük hale getirdiğimizi görüyorlar!" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'A DESTEK İÇİN TOPLANDILAR

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 tedavisi için Washington’ta bulunan askeri Walter Reeds Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Trump’ın sevenleri hastanenin bulunduğu sokaklara akın ederek destek eylemi düzenledi.

ABD bayrağının yanı sıra Tump’ın resimleri taşıyarak Trump’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Saatler süren destek eylemi sırasında Trump'ın sevenleri, “Geçmiş olsun Trump”, ”Trump için dua ediyoruz” sloganları attı.

New York’un Staten Island ilçesinde de bir araya gelen eylemciler, Trump için destek sloganları attı.