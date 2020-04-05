05 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran oyuncu Cansın Çekili sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Çekili, “O kadar çok mesaj alıyorum ki nasıl olduğum ile ilgili, hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Süreç devam ediyor ve ben iyi olmak için inanın çok çabalıyorum" dedi.
Sosyal mesafe konusunda da takipçilerini uyaran oyuncu, "Lütfen evden gerekmedikçe çıkmayın ve sosyal mesafeyi evde yaşadığınız kişilerle de koruyun. Gerçekten çok ama çok önemli. Sevgiler” ifadelerini kulandı.
CANSIN ÇEKİLİ KİMDİR?
1989 yılında dünyaya gelen Cansın Çekili İzmir doğumludur. Boyu 1.75 cm, kilosu 55, burcu ise Terazi’dir.
İlk dizi oyunculuk deneyimini 2018 yılında Erkenci Kuş isimli dizi ile gerçekleştirmiş, dizide Aysel karakterini canlandırmıştır.
Bu dizide Demet Özdemir, Can Yaman, Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Birand Tunca ve Berat Yenilmez gibi isimler rol almıştır.
Daha sonra da 'Çocuk' dizisinde boy göstermiştir.
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