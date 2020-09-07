Koronavirüse yakalanan Berlusconi'nin durumu 'çok hassas'

İtalyan siyasetçinin kişisel doktoru Alberto Zangrillo tarafından yapılan açıklamada, Berlusconi'nin durumu kritik hastalardan biri olduğu ve tedavisinin en hassas aşamada olduğu belirtildi.
Zangrillo, "Hasta tedaviye yanıt veriyor ancak zafer ilan edemeyiz. Bildiğiniz gibi yaşında dolayı en riskli kategorideki hastalardan birisi" ifadelerini kullandı. Dr. Zangrillo ayrıca Berlusconi'nin kısa süre içerisinde taburcu edilemeyeceğini, tedavinin zaman aldığını belirtti.
İtalya'da 3 dönem başbakanlık yapan Silvio Berlusconi geçtiğimiz Cuma günü Milano'da bir hastaneye kaldırılmıştı. Berlusconi'nin enfeksiyonun erken aşamalarında olduğu açıklanmıştı. İtalyan lider ateşli olduğunu ve halsiz hissettiğini ancak yaklaşan yerel seçimler için partisi Forza İtalya'nın kampanyasına katılacağını söylemişti.
84 yaşındaki Berlusconi'nin geçmişinde kalp rahatsızlıkları olduğu ve birkaç yıl önce kalbine pil takıldığını biliniyor. İtalyan siyasetçi yaz tatilinin bir bölümünü Sardunya'daki villasında geçirmişti. Sardunya son dönemde İtalya'daki vakaların merkez noktalarından biri olarak gösteriliyor.
Resmi rakamlar İtalya'da 80-87 yaş aralığındaki erkek hastaların koronavirüsten en çok etkilenen grup olduğu gösteriyor. Şu ana kadar bu yaş grubunda koronavirüse yakalanan kişilerin yüzde 47'si hayatını kaybetti.
İtalya'da son haftalarda hem vaka sayıları hem de yoğun bakımda yatan hasta sayıları yeniden artışa geçti. Pazar günü ülkede 1297 yeni vaka açıklanmıştı. Şu ana kadar resmi rakamlara göre 35 bin 541 kişinin hayatını kaybettiği İtalya, can kaybı rakamlarında İngiltere'den sonra Avrupa'nın en yüksek sayısına sahip ülke konumunda.
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