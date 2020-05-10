Koronavirüse karşı mücadele eden sağlıkçıların sahur sofralarını renklendiriyorlar - SAKARYA

Farklı kesim ve görüşlerden gönüllülerinin oluşturduğu Velhasıl İnsan, haftanın 3-4 günü, evlerinde aileleri, komşuları veya akrabalarıyla hazırladıkları çeşitli yiyecekleri, pandemi hastanelerindeki sağlık çalışanlarına götürüyor.Salgının yayılmaması için ailelerinden ayrı yurt ve otellerde kalan sağlıkçıların mücadelelerine destek olmak ve onlara bir nebze olsun teşekkür etmek için çabalayan gençlerden oluşan ekip, ramazan ayında uygulamaya koydukları "erzak, fatura, bebek ve bayram hediyesi kumbarası" çalışmasıyla da ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.- "Çocuğun olduğu her yerde var olma niyetindeyiz"Grubun gönüllülerinden Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Şebnem Korkmaz (25),AA muhabirine yaptığı açıklamada, "insan olmak ve insan kalmak" amacıyla yola çıkmış, enerjisi yüksek bir ekip olduklarını söyledi.Korkmaz, asıl amaçlarının çocuklar olduğunu belirterek, "Yeryüzünde çocuğun olduğu her yerde var olma niyetinde olan bir ekibiz. Tabii ki tek noktamız çocuk değil. Yaşlılar, yardıma muhtaç aileler, pek çok farklı alanda ekibimizi görebilirsiniz. Amacımız, sadece çocuklara ya da ihtiyaç sahibi insanlara erzak, bot, mont gibi yardımları ulaştırmak değil. Asıl amacımız, onların hayatlarına dokunmak. Onlara sevgi götürmek." dedi.- "Onlar hastanede fedakarlık yaparken biz de teşekkür etmek istedik"SAÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Elif Duran (23) ise salgın sürecinde evde kalmanın ekip olarak kendilerini zorladığına değinerek, buradan yola çıkarak ramazan kampanyası tasarladıklarını anlattı.Bu süreçte kendilerinden çok daha fazla fedakarlık yapan sağlık çalışanları için bir şeyler yapmak istediklerini aktaran Duran, "Onlar hastanelerde bu kadar büyük fedakarlıklar yaparken bizler de onlara bu şekilde teşekkür etmek istedik. Dolayısıyla sağlık çalışanlarına sahurda yemeleri için bir şeyler hazırlayıp götürüyoruz." şeklinde konuştu.Ramazan kampanyası kapsamında, sahur yemeği programının dışında 4 farklı kumbara çalışması da yaptıklarını belirten Duran, şunları kaydetti:"Bu kumbaraları sahada görmüş olduğumuz ihtiyaçlara binaen hazırladık. Hayırseverlerden gelen bağışlar 4 farklı havuzda toplanıyor. Erzak, fatura, bebek ve bayram hediyesi kumbaraları var. Erzak kumbarasında birikenlerle market fişi alarak ihtiyaç sahibine veriyoruz. Bu dönemde insanlar faturalarını ödemekte zorlandıkları için bunları fatura kumbarasıyla karşılıyoruz. Bebek kumbarasında ise mama, süt, bebek bezi gibi ihtiyaçlar karşılanıyor."Duran, bayramların özel olduğunu ve her bayram yüzlerce çocuğa kıyafet aldıklarını vurgulayarak, "bayram kumbarasıyla" yine çocukların yüzlerini güldürmeyi istediklerini sözlerine ekledi.Grubun Suriye'deki çalışmalarında aktif görev alan, turizm sektöründe çalışan Semih Kotuk (29) da "savaşın büyüttüğü" çocukların ilgi alanlarına girdiğini, sık sık yardım çalışması için Suriye'ye gittiklerini kaydetti.Kotuk, yetimhanelerin ihtiyaçlarına göre kampanyalar düzenlediklerini aktararak, "Çocuklara şeker, çikolata, oyuncak götürüyoruz. Buradaki amacımız, savaşın içinde büyüyen bu çocuklara hayatlarında bir gün de olsa güzel bir gün yaşatmak." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!