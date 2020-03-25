Koronavirüs zombileri de vurdu

Koronavirüsün son kurbanı zombiler oldu! Dünya çapında beklenmedik bir biçimde ortaya çıkan esrarengiz bir bulaşıcı hastalık sonucu, modern medeniyetin sonunu getiren bir zombi salgınını konu eden 'Walking Dead'in 10. sezonunun merakla beklenen final bölümünün yayını tüm dünyayı saran salgın nedeniyle ertelendi.

Yapım şirketi 12 Nisan'da yayınlanması planlanan final bölümünün ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı: "Güncel olaylar maalesef 10. sezonun final bölümünün post prodüksiyonunu tamamlamayı imkansız hale getirdi. Bu nedenle bu sezon 5 Nisan'daki 15. bölümüyle sona erecek. Planlanan final bölümü ise yıl içinde özel bir bölüm olarak ortaya çıkacak."