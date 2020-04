Haberler BBC Koronavirüs - Yıldızlardan sekiz saatlik konser yayını: The One World Together At Home Aralarında Rolling Stones ve Billie Eilish'in de bulunduğu 100'den fazla şarkıcı The One World: Together At Home (Tek Dünya: Evde Birlikte) adlı sekiz saatlik bir konser yayını için bir araya gelecek. Konser Pazar TSİ 02.00'den itibaren izlenebilecek. ABONE OL













