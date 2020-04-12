Corona virüs belirtileri, Türkiye'de de koronavirüs vakalarının ve ölümlerin görülmesi ile birlikte güçlü bir şekilde gündeme geldi. Herkes koronavirüse karşı seferber oldu, 31 şehirde 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hastalığa karşı en önemli adım tedbirli davranmak ve sosyal mesafeyi koruyarak virüsün size bulaşmasını engellemek. Artan vaka sayısı ve virüsün kolay bulaşması, bazen kendimizle ilgili şüphelere neden olabiliyor. Peki koronavirüsün belirtileri neler? İşte Gün gün koronavirüs (Covid-19) belirtileri haberimizde...