Son günlerde artan vaka sayıları akıllara ' Sokağa çıkma yasakları geri mi geliyor, okullar kapanacak mı?' Sorularını getirdi. İşte konuya ilişkin detaylar...
KORONAVİRÜS YASAKLARI GERİ Mİ GELECEK?
Koronavirüs Bilim Kurulu, 28 Temmuz tarihinde Bakan Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen tüm soruları yanıtladı. Milyonların merak ettiği koronavirüs yasaklarına dair Koca şu ifadeleri kullandı;
Bunlar aşı programını en önemli risk faktörleridir. Salgını aşı ile durdurmaya çalıuşırlen artan vaka sayısını unutmak istemediğimiz yakın geçmişteki kısıtlamalarla olan hayata dönmektir.
Kısıtlama günlerine dönmeyi hiçbirimiz tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız şey şuan yok ama olmayacağımız anlamına gelmez.
Bu kısır döngüden kurtulmanın yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır.
Aşılar en çok risk grubundaki vatandaşlarımız için önemli. Ancak yaygın olarak aşılanmadan onları korumamız mümkün değil. Sevdiklerimizi korumamız için önce aşı olmamız şart.
,Salgın yönetimi açısından aşıların etki süresi ve etkinliği son derece önemli. Elimizde tüm tedavi ve tedbirleri yönetebilecek dijital bir altyapı var.
UZMANLARDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Vaka sayılarının artmasının ardından uzmanlar yeniden bazı tedbirlerin devreye alınması gerektiğine dikkat çekti. Ancak dün Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, ‘aşı olmayanlara’ yönelik bazı tedbirler alınması konusunda yazılı bir açıklama yaptı.
2 MADDELİK ÖNERİ
Demirer, 1 Eylül'den itibaren restoran, kafe, gece kulübü, spor salonu, sinema, konser ve düğün salonu gibi yerlerde bulunacaklara 2 doz aşı zorunluluğu getirilmesi çağrısında bulundu. Kaya Demirer, TURYİD olarak hükümetin desteğiyle gerçekleşebilecek iki yeni önerilerinin bulunduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı: “Birincisi; 1 Eylül’den itibaren lokanta, kafe, bar, gece kulübü, kıraathane, spor salonları, her türlü müsabaka sahaları, sinema, tiyatro, konser ve düğün ve özel davetlere katılacak misafir ve müşterilerin 2 doz aşıyı yaptırmış olması zorunluluğu getirilmesi.
İkincisi; 1 Eylül’den itibaren 2 doz aşısını yaptırmaktan imtina etmiş sektör çalışanlarımızın kanun değişikliğiyle işverenin inisiyatifinde ileri bir tarihe kadar tek taraflı bir karar ile zorunlu ücretsiz izine çıkartılabilmesi durumu. Önerdiğimiz bu iki maddenin 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girebilmesi için 1 Ağustos’ta bu kararın açıklanmasıyla 4 haftalık süre içinde hiç aşılanmamış bireylerin dahi iki doz aşısını tamamlaması sağlanmış olacaktır.”
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