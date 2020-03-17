Koronavirüs Washington'da hayatı yavaşlattı

17 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle acil durum ilan edilen başkent Washington DC'de hayat durma noktasına gelirken, Beyaz Saray'da da olağanüstü önlemler alınıyor.
Washington DC'de geçen hafta Kovid-19 salgını nedeniyle acil durum ilan edilmesinin ve halka kalabalıktan uzak durulması çağrısı yapılmasının ardından birçok kişi, evden çalışmaya başladı.
İnsanların virüs korkusuyla dışarıda olabildiğince az kalmak istemesi nedeniyle Washington DC sokakları, parklar ve kafeler boşaldı.
Beyaz Saray'ın karşısında bulunan ve Washington DC'ye ziyarete gelen turistlerin uğrak mekanları arasında bulunan Lafeyette Park da neredeyse tamamen boşalan mekanlar arasında yer alıyor.
Öte yandan kentte kiralanan ve ulaşım için kullanılan scooterların da pek kullanılmadığı AA kameralarına yansıdı.
- Beyaz Saray'da olağanüstü önlemler
Öte yandan geçen hafta ziyaretlere kapatılan Beyaz Saray'da da olağanüstü önlemler alınmaya devam ediyor.
Beyaz Saray'da "pool (havuz)" ve kendilerine atanmış yerleri olmayan gazetecilerin bundan sonra yerleşkeye giremeyeceğini açıkladı.
Ayrıca, Beyaz Saray çevresindeki güvenlik önlemleri artırılırken, içeri giren kişilerin ateşi de tek tek Beyaz Saray doktorları tarafından ölçülüyor.
- ABD'de vaka sayısı 5 bine yaklaştı
Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı verilere göre, ABD'de Kovid-19 vakalarının sayısı 4 bin 661'e çıktı.
Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 85'e ulaştığı ABD'de 17 kişi iyileşti.
ABD Başkanı Donald Trump, dün düzenlediği basın toplantısında virüsün tamamen kontrol altına alınmasının temmuz ya da ağustosu bulabileceğini kaydetmişti.
Virüs salgınına yönelik 15 günlük yeni yol haritasını da açıklayan Trump, halka 10 kişiden fazla gruplar halinde bir araya gelmeme, toplu mekanlara gitmeme, mümkünse evden çalışma çağrısı yapmıştı.
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