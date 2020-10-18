Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Koronavirüs salgını sonrası uzaktan çalışma ve eğitim ile yeni öğretim dönemi ile birlikte özellikle elektronik ürün satışlarında çok ciddi artışlar yaşandığını belirten e-ticaret platformu GittiGidiyor’un Genel Müdürü Öget Kantarcı, “Yılının ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine göre satışı artan ürünler arasında; pandemiye bağlı olarak maske, antiseptik, steril eldiven, puzzle, roman, pilates ekipmanları, dambıl, oyun konsolu, webcam, bilgisayar, tıraş makinesi yer aldı. Şimdilerde ise uzaktan eğitimin etkisiyle ‘’Elektronik’’ kategorisinde bir hareketlenme gözlemliyoruz” dedi.

Satış verilerine bakıldığında uzaktan eğitimin, okul alışverişinde sepetleri değiştirdiğini belirten Kantarcı, “Yeni dönem okul alışverişi, ‘’Elektronik’’ kategorisindeki bazı ürünlere olan talebi artırdı. Uzaktan eğitime bağlı olarak okul alışverişinde özellikle bilgisayar ve bilgisayar aksesuarlarında satışların arttığını gözlemledik” diye konuştu.

Aynı zamanda eBay MENA Bölge Direktörü olan Kantarcı, şunları söyledi:

“Okulların açılmasından önceki iki haftanın satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında dizüstü bilgisayar satışları iki kattan fazla, masaüstü bilgisayar satışları ise üç kattan fazla arttı. Tablet satışları 5 kata yakın artış gösterirken buna bağlı olarak tablet klavyesi satışları da 9 kat yükseldi. Webcam satışları ise 30 kattan fazla artış gösterirken, mouse satışları da yüzde 74 oranında arttı.”

GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, e-ticaret ve e-ihracat ile ilgili sorularımızı şu şekilde cevapladı:

- Dünyada e-ticaretin büyüklüğü nereye gidiyor?

“Dünyada perakende e-ticaret satışlarının bu yıl itibarıyla 4 trilyon doları aşması bekleniyor. Toplam perakende satışları içinde online’ın payı, dünyada yüzde 17-18’lere gelmiş durumda. E-ticaretin geleceğiyle ilgili yapılan global çalışmalara göre, 2040’ta tüm satın alma işlemlerinin yüzde 95’i e-ticaret yoluyla gerçekleşecek. Sınır ötesi e-ticaret (Cross-border Trade) ise dünyada 1.5 trilyon dolarlık hacme yaklaştı ve her yıl yüzde 30’lar civarında büyüyor. Türkiye’deki işletmelerin de şimdiden bu büyük resmin içinde yerini alması gerekiyor.”

- E-ihracatta Türkiye’nin güncel durumu nedir?

“E-ihracat özellikle Covid-19 sürecinde daralan ekonomiler için de kritik bir öneme sahip. E-ihracatı, Türkiye ekonomisini de canlandıracak son derece önemli bir atılım alanı olarak görüyoruz. Türkiye’de e-ihracatın toplam ihracat içindeki payı şu an için yüzde 1 bile değil. Bu oranın 2023 yılına kadar ise yüzde 5’e çıkabileceği öngörülüyor. Oysa gelişmiş pazarlarda bu oran yüzde 25’ler civarında.”

- Türkiye’den en çok hangi ülkelere, hangi ürünler ihraç ediliyor?

“Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) verilerine göre en çok e-ihracat yapılan ilk 10 ülkenin sırasıyla; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Suudi Arabistan, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, Hollanda, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve İspanya olduğu belirtiliyor. Ürün gruplarına bakıldığında ise en çok e-ihracatı yapılan kategoriler, giyim eşyası ve aksesuar, mücevher, ayakkabı, halı, bitkisel ürünler ve yedek parça olarak öne çıkıyor.

GittiGidiyor üzerinden ise en fazla satış yapılan ülkeler; Almanya, ABD ve İngiltere. Ürünlere kategori özelinde baktığımızda ise en çok talep mutfak ürünleri, ayakkabı, ev tekstili ve dekorasyon, elektrikli mutfak aletleri ve spor aletlerine geliyor. Son dönemde cezve, çay makinesi, tencere tava gibi mutfak ürünleri bu üç ülkede çok tercih ediliyor. Almanya’ya zigon sehpa gibi taşıması kolay, küçük ve demonte mobilyalar da gönderiyoruz. Bir dönem Rusya’ya içlik, Avrupa’nın farklı ülkelerine yağ ve yoğurt makineleri çok sattık.”

- E-ihracatta hedefiniz ne?

“GittiGidiyor olarak 2018 yılından bu yana Türkiye’de e-ihracatın artması için çalışıyoruz. eBay çatısı altında KOBİ’lerimize ürünlerini 190 ülkede 183 milyon alıcıya ulaştırmaları için bir platform sunuyoruz. Yıl sonuna kadar en az 2 bin satıcımızı e-ihracata başlatmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl hedefimiz bu sayıyı 2’ye katlamak. Türkiye e-ihracatta henüz çok erken bir aşamada. Bizim GittiGidiyor’un toplam hacmi içindeki payı henüz yüzde 1 civarında ancak hızla büyüme potansiyeli olduğunu görüyoruz.”

- Koronvirüs süreci sizi nasıl etkiledi?

“Pandemiyi de kapsayan yılın 6 aylık döneminde GittiGidiyor olarak yüzde 50 oranında büyüdük ve toplam sayfa görüntülenme sayımız 5.6 milyara ulaştı. 2020’nin ilk 6 ayında mobilden satış hacmi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artış gösterdi ve platformumuzda gerçekleşen her 10 alışverişin 7’si mobil cihazlardan yapıldı. GittiGidiyor mobil uygulamamızın indirilme sayısı 15.6 milyona ulaştı. Aynı dönemde toplam trafikte mobilin payı yüzde 81 olurken, toplam satışta mobilin payı yüzde 63 olarak gerçekleşti.

Koronavirüs salgını süresince toplamda 10 binden fazla KOBİ platformumuz üzerinden satış yapmaya başladı. GittiGidiyor’a katılan yeni satıcı sayımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla yılın ilk yarısında yüzde 73 arttı. Bunların yüzde 90’dan fazlasını KOBİ’ler oluşturuyor. En çok yeni satıcı sırasıyla Konya, Batman, Şanlıurfa, Kayseri, Adana, Edirne, Gaziantep, Kütahya, Aksaray ve Sivas’tan GittiGidiyor’a katılırken, Anadolu’daki KOBİ’lerin e-ticarete yöneliminin hızlanması dikkat çekiyor.”