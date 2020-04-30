Koronavirüs ve karantina psikolojisi: İnfodemi ve komplo teorileri

https://www.youtube.com/watch?v=DTJ6U-w-zjk&feature=youtu.be

Koronavirüsün beden sağlığımız üzerindeki etkilerini artık az çok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini?

Salgın ve karantinaya nasıl ruhsal tepkiler vermemiz olası? Virüs çocuklara nasıl anlatılır? Bu dönemde aile içi ilişkilerimizi nasıl düzenleyebiliriz? Haberleri izlemeli mi yoksa uzak mı durmalıyız? Toplumsal kriz yönetimi nasıl olmalı? Ve ruh sağlığımızı ilgilendiren birçok soru daha... Uzman psikolog ve psikiyatristler cevaplıyor.

Serinin 6. bölümünde salgın sürecinde sahte bilgi ve komplo teroilerinin yayılmına bakıyoruz. Başkent Üniversitesi ve Türk Psikologlar Derneği'nden Sosyal Psikolog Prof. Dr. Doğan Kökdemir insanların neden bu gibi süreçlerde sahte haber yaydığını ve bu bilgilere neden inandığımızı anlatıyor.

1. BÖLÜM: Salgın ve karantinaya nasıl psikolojik tepkiler vermemiz olası?

2. BÖLÜM: Çocuklar salgın ve karantinadan nasıl etkileniyor?

3. BÖLÜM: Ruh sağlığımızı korumak için öneriler

4. BÖLÜM: Damgalama

5. BÖLÜM: Ev içi ilişkilerin yönetimi

BİLMENİZ GEREKENLER - Koronavirüs nedir?

TÜRKİYE'DE SON DURUM - Hangi önlemler alındı?

HÜKÜMET TAVSİYESİ NE? - Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsten korunma tavsiyeleri

COVID-19 VE GERÇEKLER - Koronavirüs hakkında inanmamanız gereken hurafeler

SİZ NE YAPABİLİRSİNİZ? - Koronavirüsten nasıl korunursunuz?

KORONAVİRÜS HARİTASI - Salgında son durum ne?

PANDEMİ NEDİR? - Pandemi nedir, ülkeleri nasıl etkiler?