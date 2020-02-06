AA

Koronavirüs vakasının İngiltere'de 3’e, Vietnam’da 12’ye yükseldiği belirtildi. Dünya genelinde 565 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs dünyada yayılmaya devam ediyor. İngiltere’de sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ülkede görülen vaka sayısının 3’e yükseldiği kaydedildi. Koronavirüs görülen hastaların tedavi gördüğü ve virüsün yayılmasının önlenmesi için tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Vietnam Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün Vinh Phuc eyaletinde 2 kişide daha koronavirüs görülmesiyle vaka sayısının 12’ye yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, koronavirüs tespit edilenlerin Vietnamlı olduğu ve karantinaya alındığı ifade edildi.

Çin’de 28 bin 352, Avustralya’da 16, Tayvan’da 15, Malezya’da 16, Hong Kong’da 23, Avustralya’da 16 koronavirüs vakası kaydedildi.