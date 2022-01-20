Korona vaka sayısı 20 Ocak tablosu akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak. Dün açıklanan veriler ise bir önceki güne yani Çarşamba gününe göre 84 bin seviyesini aştı. Öte yandan yaşanan artışlarla ilgili Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın yaptığı "Vaka sayıları artacak, tespit edemeyeceğiz!" açıklaması ise tedirgin etti. İşte güncel korona tablosu...

19 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Türkiye'de son 24 saatte 412 bin 31 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 615 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 84 bin 426 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,10, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,31 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 140 milyon 87 bin 559 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Son verilere göre 65 yaş ve üstü, vakaların yüzde 8'ini oluşturuyor. Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı yüzde 1,45 iken bu gruptakilerin hastaneye yatış oranı yüzde 10'un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir."

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI

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