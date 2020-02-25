Koronavirüs: Türkiye'de son durum ne, hangi önlemler alındı?

Getty Images İstanbul'da, sokakta maskeyle gezen bir kişi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa neden olan yeni tip koronavirüs, bugüne kadar 30'dan fazla ülkeye yayıldı.

24 Şubat tarihi itibariyle Çin'de vaka sayısı 77 bini, virüsten ölenlerin sayısı ise 2600'ü aştı.

Çin'den sonra koronavirüs nedeniyle can kaybının en fazla yaşandığı ülke İran oldu. İran'da resmi rakamlara göre 64 koronavirüs vakası tespit edildi, virüsten kaynaklanan ölümlerin sayısı ise 12 olarak açıklandı.

İran'daki ölümler, Türkiye'de virüsle ilgili kaygıları artırdı. Peki Türkiye'de virüsle ilgili son durum ne?

Türkiye'de Koronavirüs tanısı konmuş hasta var mı?

BBC Türkçe'ye konuşan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bugüne kadar ülkede koronavirüs bulaşmış hasta tespit edilmediğini belirtiyor.

Yetkililer, şüpheli durumlarla ilgili testlerin devam ettiğini aktarıyor.

Bununla birlikte Bakanlığa göre, dünyadaki birçok ülke gibi, Türkiye'de de vakaların görülmesi ihtimal dahilinde.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Hastalığın komşumuz İran'da görülmesi, vakaların ve ölümlerin artışı bizler için alarm anlamına geliyor" dedi.

Koca, "Vaka tespiti olursa uygulanacak tüm önlemler önceden belirlendi. Yeteri kadar antiviral ilaç, medikal malzeme gibi ihtiyaçlar depolandı, tedarik zincirlerimiz sağlam" diye devam etti.

24 Şubat'ta, bir başka komşu ülke, Irak'ta da bir kişide virüs tespit edildi.

Konuştuğumuz Bakanlık yetkilileri, henüz Irak'la sınır kapısının kapatılması gibi bir karar alınmadığını, gelişmelere göre gerekli görülürse bunun değerlendirilebileceğini belirtiyor.

Türkiye'de virüse karşı hangi önlemler alınıyor?

Virüsle mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Yeni Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu.

Konunun, tüm taraflarının katıldığı toplantılar yapılıyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesindeki Halk Sağlığı Acilleri Operasyon Merkezi'nde 7/24 esasına göre çalışan ekipler oluşturuldu.

Getty Images İstanbul, Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde maskeyle dolaşan turistler.

Önlemler kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti ile direkt uçuşlar 1 Mart tarihine kadar durduruldu.

Başlangıçta Çin'den gelen yolcular için hayata geçirilen termal kamera ile tarama uygulaması, 5 Şubat'ta diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletildi.

İran'la sınırlar da 23 Şubat itibariyle geçici olarak kapatıldı.

Sağlık Bakanı Koca aynı gün yaptığı açıklamada, "İran'dan Türkiye'ye yapılacak kara ve demiryolu geçişlerin durdurulduğunu, tüm uluslararası uçuşların tek taraflı ve geçici olarak askıya alındığını, Türkiye'den İran'a gidişlerin ise devam edeceğini" belirtti.

Önlemler kapsamında; hastalığa yönelik tanı, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber de hazırlandı.

Bu rehbere ve rehberle ilgili sunumlara, sık sorulan soruların cevaplarına, afiş ve broşürlere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden ulaşılabiliyor.

Getty Images Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları Şubat ayı başında gönderilen bir kargo uçağıyla tahliye edildi.

Çin'den getirilen Türk vatandaşlarının durumu ne oldu?

Çin'de yaşanan salgın nedeniyle Vuhan kentindeki Türk vatandaşları Şubat ayı başında, Türkiye'den gönderilen, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak ile tahliye edilmişti.

Bu uçakla getirilen 42 yolcu ve mürettebat 14 gün boyunca, Ankara'daki Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kontrol altında tutuldu.

Karantina 14 Şubat'ta bitti ve sonuçlar negatif çıktı.

Bunun üzerine 42 kişinin tümü taburcu edildi.

Getty Images Van'daki Kapıköy sınır kapısı. İran'la tüm sınır kapıları, alınan önlemler kapsamında geçici olarak kapatıldı.

İran'daki Türk vatandaşlarının durumu ne olacak?

Türk makamları, İran'daki Türk vatandaşlarından ülkelerine dönmek isteyenleri, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda Türkiye'ye getiriyor.

Sağlık Bakanı Koca, İran'dan dönecek tüm Türk vatandaşlarının 14 gün gözlem altında tutulacağını açıkladı.

Demirören Haber Ajansı ise, 24 Şubat'ta geçtiği haberde, İran sınırındaki Gürbulak sınır kapısında, İran'dan Türkiye'ye geçmek isteyen Türk vatandaşlarının geçişine, sağlık kontrolleri ardından izin verildiğini aktardı.

Getty Images İstanbul Havalimanı'ndaki termal kamera uygulaması.

Yurttaşlar virüse karşı ne yapabilir?

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler, Koronavirüs için de geçerli.

Sağlık Bakanlığı bu konuda şunları öneriyor:

El temizliğine dikkat edilmeli. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemeli.

Hasta insanlarla temastan kaçınmalı (mümkünse en az 1 metre uzakta bulunulmalı).

Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalı.

Türkiye'de maske takılması gerekiyor mu?

Sağlık Bakanlığı, ülkedeki sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek olmadığını belirtiyor.

Bakanlık, bu konuda şu tavsiyelerde bulunuyor:

"Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişilerin ise öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalıyorlarsa ağız ve burnunu kapatması ve mümkünse tıbbi maske kullanması öneriliyor."

Getty Images Sağlık Bakanlığı, ülkedeki sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek olmadığını belirtiyor.

Türkiye'den yurtdışına seyahat edecekler ne yapmalı?

Sağlık Bakanlığı'na göre, virüse karşı yapılması gerekenlerin hepsi, yurtdışına seyahat edecekler için de geçerli.

Bakanlık bu bilgilere ek olarak şunları da öneriyor:

Çiğ tüketilen yiyecekler yerine pişmiş yiyecekler tercih edilmeli.

Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalı.

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