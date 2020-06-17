Koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri, kent merkezi ve 11 ilçede, 35 sağlık çalışanıyla gerçekleştirilen tarama çalışmalarında rastgele belirlenen adreslere giderek, kişilerin rızası dahilinde 2 bin kişiye PCR olarak adlandırılan Kovid-19 testi yapıyor.Testlerle birlikte kandaki antikor düzeyi de kontrol edilerek test yapılan kişiler arasında aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu gibi bilgiler ayrı ayrı raporlanacak.Testi kabul eden vatandaşların kimlik numarası ve iletişim bilgileri ile onay alındıktan sonra hazırlanan anket soruları yöneltilecek.Alınan cevaplar, Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) mobil uygulamasına kaydedilerek veriler toplanacak.İl Sağlık Müdürü Dr. Fethullah Selçuk Moğulkoç ve Halk Sağlığı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kemal Filiz, ek hizmet binasından taramaya çıkan filyasyon ekiplerini uğurladı.Burada açıklama yapan Moğulkoç, kent merkezinde 1007, ilçelerde de 947 vatandaşa tarama yapılacağını söyledi.Merkez ilçede 11 ekip, 16 ilçede 24 ekiple bu görevi yerine getireceklerini belirten Moğulkoç, "Burada aynı şahsa hem elisa hem de PCR testi uygulanacak. Bu, sahada büyük bir tarama olacak. Türkiye genelinde 154 bin insana uygulanacak.” dedi.Moğulkoç, taramadan çıkacak sonuçların Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Bunun sonucunda hastalığı geçirmiş ve direnç gelişmiş vakaların oranı bize verilecek. Çok değerli bir çalışma. Bu çalışmada filyasyon ekiplerimiz vatandaşlarımızın yanına gittiğinde, onun onayını alarak hem PCR hem de elisa testi için kan alacak. Zaten pandemi başladığından beri filyasyon ekibimiz çok iyi bir performans gösteriyor. Allah hepsinden razı olsun, çok güzel bir çalışmayla bunu yürüttüler. Bu da ayrıca Bakanlığımız tarafından bir araştırma. Bunun sonucu Türkiye için çok değerli bilgiler verecek. Sanırım bir ay içinde değerlendirilecek. Sonucuna göre de pandemiyle ilgili bir politika belirlenecek, diye bekliyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!