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Kocaeli’de çöp döküm sahasında hurda toplayan kişiler tarafından bir çuval içerisinde battaniyeye sarılı halde bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü. Cesedin 2002 yılında kardeşi tarafından öldürülen Ercüment Çetin’e ait olduğu belirlendi. Sır olay salgın nedeniyle bina temizliği yapılınca ortaya çıktı.

Caner Aktan'ın haberine göre İzmit Alikahya Karadenizliler Mahallesi'nde belediyenin hafriyat döküm sahasında geçen salı günü hurda toplayan kişiler tarafından bir çuvalın içerisinde battaniyeye sarılı halde çürümüş ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

VİRÜS TEMİZLİĞİ YAPARKEN BULUP, ATTILAR



Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri yaptıkları çalışmalarda, cesedin yıllar önce çuval içerisine konulduğunu belirledi. Çuvalın belediye ekipleri tarafından İzmit Serdar Mahallesi'nden alındığı belirlendi. Yapılan araştırmalar sonucu bölgede bulunan bir apartmanda koronavirüs nedeniyle temizlik yapıldığı anlaşıldı. Bina yöneticisinden alınan bilgiler doğrultusunda, atıkların kullanılmayan daireden alındığı belirlendi.

Katil zanlısı Recep Çetin

AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Tapu kayıtlarını inceleyen polis ekipleri daire sahiplerinin 1987 yılında Almanya'dan Kocaeli'ye kesin dönüş yapan ve bir süre sonra Sakarya’ya taşınan Çetin ailesi olduğunu tespit etti. Ayrıca Çetin ailesinin 2002 yılında büyük oğulları Ercüment Çetin hakkında kayıp ihbarında bulunduğu ve o günden bu yana da kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

Çuval çöp döküm sahasında hurda toplayıcıları tarafından bulunmuştu.

Ekipler durumdan şüphelenerek aile yakınları ve Ercüment Çetin'in Sakarya'da yaşayan kardeşlerinin ifadesine başvurdu. Recep Çetin (38),ağabeyini öldürdüğünü itiraf etti. Çetin, ağabeyinin küçükken geçirdiği hastalık nedeniyle saldırgan davranışlarda bulunduğunu ileri sürerek, olay tarihinde de kendisine saldırdığı için bıçaklayarak öldürdüğünü savundu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Recep Çetin, Sakarya'da öldürdüğü ağabeyinin cesedini Kocaeli'deki evlerine getirdiğini söyledi. Çetin, saman çuvalına koyduğu cesedin üzerine kokmaması ve bulunmaması amacıyla inşaat kumu döküp daire içine bıraktığını itiraf etti. Recep Çetin, ifadesinin ardından olayda kendisine yardımcı olduğu düşünülen ağabeyi E. Çetin ile birlikte Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Ağabey E. Çetin de katil zanısı kardeşi ile birlikte adliyeye sevk edildi

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