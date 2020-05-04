Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2020 yılının Nisan ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye’de koronavirüs salgını ile mücadele ile geçen nisan ayında tüketici fiyatlarındaki artış aylık 0.85, yıllık ise yüzde 10.94 oldu. Enflasyon sepetinde yer alan teknoloji ürünlerine bakıldığında ise aylık bazda telefon ve televizyon fiyatlarında düşüş gözlenirken, tablet ve bilgisayarda fiyatların ise yükselişe geçti.

Bu artışta, sosyal izolasyon ve sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında evde kalan tüketicilerin artan talebi etkili oldu. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre uzaktan eğitim ve evden çalışmanın artırdığı ihtiyaçla, geçen ay Türkiye’de ortalama bilgisayar fiyatları yüzde 6.1 yükseldi.

TÜİK'in veritabanından derlediğimiz teknoloji ürünlerinin fiyat değişimlerine göre Mart 2020’de Türkiye’de ortalama 6 bin 218 TL olan bilgisayar fiyatı, 6 bin 598 TL’ye çıktı. 380 TL’lik bu artışla bilgisayar geçen ay Türkiye’de fiyatı en çok zamlanan teknoloji ürünü oldu.

Bilgisayar ile birlikte talep artışı yaşanan bir diğer ürün kategorisi olan tablette ise son bir ayda ortalama fiyat yüzde 4.3 artışla 1159 TL’den 1209 TL’ye çıktı.

HANGİLERİNİN FİYATLARI DÜŞTÜ?

TÜİK verilerine göre Nisan 2020’de oyun konsolu fiyatları da aylık yüzde 2.3 artışla 2 bin 858 TL’ye yükseldi. Türkiye’de geçen ay Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve oyun konsollarına yüzde 50’lik ek gümrük vergisi getiren düzenlemenin henüz TÜİK’in bu rakamlarına yansımadığını belirtmekte fayda var.

(Ortalama Fiyat, TL) Nisan 2019 Mart 2020 Nisan 2020 Aylık Değişim Yıllık Değişim Telefon 2123 3024 2914 -3.6% 37.3% Televizyon 2516 2918 2912 -0.2% 15.7% Bilgisayar 4062 6218 6598 6.1% 62.4% Tablet 1080 1159 1209 4.3% 11.9% Oyun Konsolu 3225 2795 2858 2.3% -11.4%

Bu düzenlemenin etkisinin perakende fiyatlara yansıması ile birlikte önümüzdeki aylarda oyun konsolunun yeni zam şampiyonları arasında kendine yer bulması da kuvvetle muhtemel olarak görülüyor.

Gelelim, geçen ay ortalama fiyatı düşen teknoloji ürünlerine…

TÜİK veritabanına göre Türkiye’de geçen ay akıllı telefon fiyatları yüzde 3.6 geriledi. Mart 2020’de 3 bin 24 TL olan ortalama akıllı telefon fiyatı, Nisan 2020’de 2 bin 914 TL’ye indi. Bu düşüşte, tüketicilerin daha ucuz modellere yönelmesi de etkili oldu. Telefon gibi televizyon fiyatlarında da geçen ay kısmı de olsa düşüş yaşandı.

Enflasyon sepetinde yer alan teknoloji ürünlerinin yıllık bazdaki fiyat değişimlerine bakıldığında ise sadece oyun konsolunda yüzde 11’lik bir düşüş (yeni bir modelin çıkmaması ile mevcut modellerin fiyatlarında yapılan indirimlerin etkisiyle) yaşandı.

Yıllık fiyat artışları bilgisayarda yüzde 62’yi, akıllı telefonda yüzde 37’yi bulurken; son bir yılda televizyon fiyatları yüzde 16’ya, tablet fiyatları ise yüzde 12’ye yakın arttı.

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