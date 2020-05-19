Koronavirüs tedbirlerine uymayan kahvehane mühürlendi - İSTANBUL

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 13 Mayıs'ta Atatürk Mahallesi Çeşme sokakta bulunan bir kıraathanede kumar oynandığı ihbar üzerine adresi denetledi.Denetimde kumar oynanmadığı ancak içeride 5 kişinin bulunduğu tespit edildi.İş yeri sahibi Yunus E. F'nin de aralarında bulunduğu 5 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu'ndan 3 bin 180'er lira ceza kesildi.Yunus E. F. hakkında adli işlem başlatıldı, iş yeri ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.

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