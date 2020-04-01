Koronavirüs tedbirleri kapsamında Suruç Cumhuriyet Meydanı kapatıldı - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Cumhuriyet Meydanı Kovid-19 tedbirleri kapsamında güvenlik şeridi çekilerek vatandaşların kullanımına kapatıldı.Ekipler ayrıca, ATM önlerinde sıra oluşturan vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarıda bulundu.

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