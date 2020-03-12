AA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sığınmacılara sağlık taraması yapılıyor - EDİRNE



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Pazarkule-Kastanies Sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyen sığınmacılardan genel ve detay görüntüler- UMKE ekiplerince sığınmacıların ateşlerinin ölçülmesi- Sahra çadırlarından görüntüler- Pazarkule-Kastanies Sınır kapısından görüntüler

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Edirne'deki Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacılar sağlık taramasından geçiriliyor.UMKE ekiplerince Pazarkule-Kastanies Sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişlerinin 14'üncü gününe giren sığınmacıların vücut ısıları termal ve elektronik cihazlarla ölçülüyor.Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk günden bu yana alanda çalışma yaptıklarını söyledi.Hem çevre hem de halk sağlığı ile ilgili hususlara büyük özen gösterildiğini belirten Kalkan, "Ekiplerimiz sahayı düzenli şekilde her gün dezenfekte ediyor. Bunlara ilaveten çadırlarda kalan sığınmacılardan ateşi yüksek olabilecek hastalar var mı yok mu anlamında kontrolü UMKE ekiplerimiz yürütmekte. Ayrıca sığınmacıların beklediği alanda aşılama ve poliklinik hizmetleri çalışmalarımız yapılmaktadır." diye konuştu.