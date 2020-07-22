Koronavirüs tedbirleri: İngiltere Kraliçesi'nin muhafızları işten çıkartılıyor

İngiltere'de koronavirüs salgınında ziyaretçi sayısının düşmesi nedeniyle Londra Kulesi (Tower of London) ve kraliyet mücevherlerini koruyan bazı muhafızların işine son verileceği açıklandı.
Altı tarihi mekânın yönetiminden sorumlu olan Tarihi Kraliyet Sarayları İdaresi (HRP),"Beefeater" olarak bilinen ve İngiltere'nin önemli sembollerinden biri olarak kabul edilen muhafızların sayısının gönüllülük esasına göre azaltılacağını, bunu zorunlu işten çıkarmaların izleyebileceğini duyurdu.
1485'te Kral VII. Henry tarafından kurulan muhafız birliğinin tarihinde ilk kez kesintiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.
2018'de Londra Kulesi'ni yaklaşık üç milyon kişi ziyaret etti. Kule, ülkede ücret karşılığı en çok ziyaret edilen turistik mekân.
HRP Başkanı John Barnes, gelirlerinin yüzde 80'ini biletlerden sağladıklarını belirterek "Bu noktaya geldiğimiz için üzgünüz. Ama ayakta kalabilmek için bu kesintileri yapmak zorundayız" dedi.
Barnes, kaç muhafızın işine son verileceğini açıklamadı.
Geçmişte asıl görevi Kule'deki mahkumları ve kraliyet tacıyla asalarını korumak olan 37 kişilik muhafız birliği, silahlı kuvvetlerde en az 22 yıl görev yapmış emekli askerler arasından seçiliyor.
HRP'nin açıklamasında koronavirüs salgınında tarihi mekanların kapanması nedeniyle 98 milyon sterlinlik (yaklaşık 124 milyon dolar) gelir kaybı oluştuğu belirtildi.
Londra Kulesi 10 Temmuz'da yeniden ziyarete açıldı. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde, normalde günde 12 bin kişinin ziyaret ettiği kulede sadece bin ziyaretçiye izin veriliyor.
Muhafızların örgütlü olduğu Kamu ve Ticari Hizmetler Sendikası'nın Genel Sekreteri Mark Serwotka, işten çıkarmaları "utanç verici" diye niteledi ve "Üyelerimiz kraliyet mücevherlerinin ve tarihi mekanların korunmasına katkıda bulunuyor. Pandeminin bedelini onlar ödemeli" dedi.
Başbakanlık Sözcüsü ise "muhafızların Birleşik Krallığın zengin kültür tarihindeki rolünü takdir ediyoruz. Tarihi Kraliyet Sarayları idaresi dahil tarihi kurumlarımıza görülmedik derecede mali yardımda bulunuyoruz" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!