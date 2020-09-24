Koronavirüs tedbirleri "gribin daha az seyretmesine katkı sunacaktır"

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) Başkanlığını da yürüten Prof. Dr. Erensoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan Kovid-19'un, etkisini sürdürdüğünü belirtti.
Türkiye'nin, aldığı önlemlerle başta salgının yayılmasını önlemeye çalıştığını ve bu sayede haziran ayında sayıların düştüğünü aktaran Erensoy, son dönemde ise rakamların yeniden arttığını belirtti.
Sağlık Bakanlığının öncülüğünde ilgili uzmanlarla koronavirüsün durumunu değerlendirdiklerini ifade eden Erensoy, grip (influenza) gibi solunum yolu hastalıklarla Kovid-19'un etkilerini görüştüklerini dile getirdi.
Erensoy, şöyle devam etti:
"Kovid-19 tedbirleri özellikle sonbaharda gribin daha az seyretmesine katkı sunacaktır. Çünkü bu dönemde maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarının gribin de yayılmasını önlediğini gözlemledik. Bu konuda dünyadaki durumla Türkiye'nin verilerini değerlendirdik. Güney yarım küre bizden önce sonbaharı yaşamış oldu. Bundan dolayı oradaki veriler kıymetli. Grip vakaları güney yarım kürede geçen yıla göre ciddi oranda düşük seyrediyor, bu motive edici bir mesaj. Bunun nedeni de insanların Kovid-19'la ilgili aldıkları önlemler. Bu durum grip ve diğer solunum yolu hastalıklarını azaltmış olabilir. Bu anlamda bizim de maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmemiz gerekiyor. Çünkü hala ülkemizde Kovid-19 sayıları yüksek."
- Grip ve zatürre aşısı
Aşının öneminin, koronavirüsün yaşandığı bu dönemde bir kez daha ortaya çıktığını belirten Erensoy, salgının yoğunluğu nedeniyle de sağlık çalışanlarının yükünün arttığına işaret etti.
Salgın döneminde sağlık sisteminin olabildiğince korunması gerektiğini anlatan Erensoy, "Sağlık çalışanlarının, canla başla çalışırken ifade etmeye çalıştıkları konu bu aslında. Bunun için hep birlikte hareket edilmesi lazım. Grip aşısı özellikle çok önemli. Başta 65 yaş üstü ve risk grubunda olanların mutlaka yaptırması gerekiyor. Ama bunun dışında da özellikle çalışma koşulları dikkate alınarak bulaşma riski yüksek olanlara aşı yaptırmak gerekiyor. Olabildiğince herkesin grip ve zatürre aşısı yaptırması gerekiyor." diye konuştu.
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