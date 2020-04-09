Koronavirüs tedbirleri - DENİZLİ

AA

Denizli’deki 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ve meydanda bulunan Delikliçınar Yeni Camii’nin avlusu, zaman zaman vatandaşların uğrak mekânı oluyor. “Evde kal” çağrılarını dikkate almayan bazı vatandaşlar, bu bölgelerde yoğunluk oluşturuyor.Polis ve belediye ekipleri, özellikle şehrin bu işlek noktalarında tedbirlerini sıklaştırdı. Polisler meydanda vatandaşların yoğunluk oluşturmasına izin vermezken, belediye ekipleri de caminin avlusundaki onlarca bankı güvenlik şeridiyle çevirdi.