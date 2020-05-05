Koronavirüs tedavisi tamamlanan 60 yaşındaki kadına baklavalı uğurlama - GAZİANTEP

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Virüs nedeniyle bir süre önce 25 Aralık Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Yüce, yapılan tedavisinin ardından 14 gün karantinada kaldı.Bu süreci de sorunsuz şekilde tamamlayarak taburcu olan 60 yaşındaki Yüce, sağlık çalışanlarının alkışları ve baklava ikramıyla taburcu edildi.Müzeyyen Yüce, hastaneden ayrılırken sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Çok mutluyum. Allah herkesten razı olsun. Allah tüm hastalara böyle mutluluk nasip etsin." dedi.Müzeyyen Yüce hastane koridorlarında yankılanan oyun havasına da dans ederek karşılık verdi, sağlık çalışanları da Yüce'yi alkışladı.