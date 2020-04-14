AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul taburcu edildi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir aydır hastanemizde Kovid-19 tedavisi gören Burak Akkul ve eşi Seda Akkul'u taburcu ederek, sevdiklerine sağlıkla kavuşturduk." ifadesi kullanıldı.

Akkul ile eşinin sağlık görevlilerine teşekkür ettiği ve alkışlarla uğurlandığı anların görüntülerine de paylaşımda yer verildi.

Bir televizyon kanalında eşi Seda Akkul ile gezi programı sunan Burak Akkul, bir aydır Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu.