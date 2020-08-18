Osmaniye'de, İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Sıdıka (83) ile oğlu Timur Arslan (59),bir süredir koronavirüs tedavisi gördükleri Osmaniye Devlet Hastanesi'nde 2 gün önce hayatlarını kaybetti. Anne-oğulun cenazesi otopsilerinin ardından Cevdetiye beldesindeki mezarlığa getirildi.

ANNE İLE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

DHA'da yer alan habere göre koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak kılınan cenaze namazının ardından anne-oğul dualarla toprağa verildi. Sıdıka ve Timur Arslan'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.