Koronavirüs tatili Dijtal Sınıf’a ilgiyi 10’a katladı

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Okulların tatil edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın da uzaktan eğitime yöneldiğini hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Uzaktan eğitim, geleceğin eğitim sistemi. Biz böylesi bir salgın ihtimalini düşünmemiştik ama çocuklarımız Dijital Sınıf sayesinde evlerinin güvenli ortamında istedikleri zaman eğitimlerini almaya devam edebiliyor. Son bir ayda kayıt ve kullanım oranı 10 kat arttı. Altyapımız uygun, Bornova’da yaşayan ya da Bornova’da okuyan tüm gençlerimiz ücretsiz olarak Dijital Sınıf’tan faydalanabilirler” dedi.

SON YAŞANANLAR GÖSTERDİ Kİ...

Türkiye’nin En İyi Vizyon Projesi Ödülü’ne layık görülen Dijital Sınıf’ı aslında eğitimdeki fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak amacıyla hayata geçirdiklerini hatırlatan İduğ, “Eğitim Türkiye’nin en sorunlu alanlarının kuşkusuz başında geliyor. Dijital Sınıf’ı, bu alanda öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim alabilmesi adına destek vermek için hayata geçirdik. Diğer yandan ülkemizde engelli vatandaşların nüfusa oranı yüzde 12.5’u buluyor. Bu oran içerisinde kalan gençlerimiz ve çocuklarımız dershaneye gidemiyor. Biz bu proje sayesinde dershaneyi onların evine götürüyoruz. Ücretsiz yararlanılan sistemle eğitimde fırsat eşitliği sağlıyoruz” dedi.

ENGELLER “DİJİTAL SINIF" İLE KALKIYOR

Bornova Belediyesi, Dijital Sınıf ile eğitim alanında bir ilki gerçekleştirdi. Kurulduğu 2003 yılından bugüne binlerce öğrenciye hizmet veren Gençlik ve Eğitim Merkezi’nde (BELGEM),uzaktan eğitim dönemine geçildi.

Dijital Sınıf’tan Bornova’da oturan ve Bornova’da eğitim gören 55 bin ortaokul ve lise öğrencisinin yararlanması hedefleniyor. 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine diledikleri zaman alabilecekleri videolu eğitim imkanı sunuluyor. LGS’ye hazırlanan 8. sınıf ve SYS ile AYS’ye girecek 12. sınıf öğrencilerine özel canlı yayınlar gerçekleştiriliyor.

NASIL ULAŞILIYOR?

Öğrenciler, uzaktan erişim tekniğine dayalı Dijita Sınıfa bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarından günün her saati ulaşabiliyor, dersleri izleyebiliyor ve alıştırma sorularını indirip çözebiliyor. Destekleyici bir eğitim modeli olan sistemde, deneme sınavları da yapılıyor.Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uyumlu içeriklerin yer aldığı Proje ile dershane hizmeti, engelli öğrencilerin evlerine de götürülmüş oluyor. Önümüzdeki süreçte uzman eğitmenler tarafından hazırlanan toplam 3 bin 700 saatlik eğitim videosunun, işitme engelli öğrencilerin yararlanması için işaret diline çevrilmesi de planlanıyor.

Dijital Sınıf’a, https://dijitalsinif.bornova.bel.tr/ web adresinden online "üye ol " butonundan bilgilerinizi doldurarak giriş yapıp eğitime başlayabilirsiniz.