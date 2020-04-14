"Koronavirüs taşıyıcısı sosyal mesafeye uymazsa ayda 406 kişiye virüs bulaştırabilir"

14 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan bir kişinin, sosyal mesafeye uymadığı takdirde ayda 406 kişiye virüs bulaştırabileceği belirtildi.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde sosyal mesafeyi korumanın önemli olduğuna ve virüsün yayılma hızının bu şekilde azaltılabileceğine dikkati çekti.
Vakaların yüzde 50'sinin koronavirüs taşıdığı halde hiçbir belirti vermediğine işaret eden Özkan, "En riskli grup da bu. Kişileri sağlıklı görüyorsunuz, ancak hastalığı bulaştırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Sosyal mesafenin azaldığı ya da ortadan kalktığı durumlarda virüsün bulaşma süresinin hızlandığını ifade eden Prof. Dr. Özkan, şunları kaydetti:
"University of Massachusetts Amherst'ın yaptığı çalışmaya göre, virüs taşıyan bir hasta sosyal mesafeyi 2 metreden 1,5 metreye indirirse, bir ay içinde 2,5 kişiye bulaştırıyor. Eğer bu taşıyıcı asemptomatik ya da semptomatik olsun sosyal mesafeyi 1 metreye indirirse, 30 gün içinde hastalığı 15 kişiye bulaştırıyor. Sosyal mesafeyi dikkate almadığı takdirde ise bir ay içinde hastalığı 406 kişiye bulaştırıyor. Bu çok büyük bir oran. Şunu unutmayacağız, Kovid-19 size ait bir hastalık değil."
- "Yeniden bulaş olabilir"
Bulaş meselesinin oldukça ciddi bir konu olduğuna işaret eden Özkan, "Çin'de son literatür bilgisinde 4 vaka yayımlandı. Bu kişiler iyileşip PCR testi 2 kez negatif çıktığı için taburcu edilmiş, ancak 14 gün sonraki kontrolde testleri tekrar pozitif çıkmıştır. Bu durum bize yeniden bulaş olabileceğini göstermektedir." diye konuştu.
Hasan Özkan, hastalığa ilişkin Çin'den gelen bilgiler doğrultusunda 100 hastanın 30'unun kanında hastalık bittikten 14 gün sonra yapılan testlerde koruyucu antikorun olmadığının görüldüğünü belirterek, "Bu bize, vakaların yüzde 30'unda bağışıklık gelişmediğini ve bu hastalara yeniden virüsün bulaşabileceğini düşündürtüyor." şeklinde konuştu.
Kovid-19 ile ilgili bilgilerin kısıtılı bir süreyi içerdiğini aktaran Özkan, hastalığın kan yoluyla bulaşıp bulaşmadığının da henüz bilinmediğini, sadece trombosit ve lökosit azlığından dolayı bazı vakalarda Kovid-19'un ağır seyrettiğine dair tespitlerin yayımlandığını da kaydetti.
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