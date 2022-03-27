Koronavirüs pandemisinde normalleşme çalışmaları hız kesmeden devam ederken güncel vaka sayıları merak ediliyor. Kısa bir süre önce 100 binleri gören günlük vaka sayıları düşmeye başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından "covid19.saglik.gov.tr" adresinden açıklanan koronavirüs vaka sayılarında son durum araştırılıyor. İşte en güncel koronavirüs tablosu...

27 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

27 Mart Pazar günü kaydedilen koronavirüs verilerinin yer aldığı koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Açıklandığı zaman haberimizde yer alacak.

GÜNCEL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 267 bin 848 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 849 kişinin testi pozitif çıktı, 70 kişi yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaşıyor.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,07 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 751 bin 309 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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