Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 1193 kişinin testi pozitif çıktı, 10 kişi hayatını kaybetti...

Ayrıntılar gelecek...

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