Koronavirüs vaka sayısı kaç? Bugün koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bu akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapacak olan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu duyuracak. 15 Ağustos 2020 Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, son 45 günün en yükjsek vaka sayısına ulaşıldı. Bugünkü yeni vaka sayısı 1256 oldu. 15 Ağustos 2020 Corona Türkiye tablosu haberimizde.

16 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Koronavirüs tablosu 16 Ağustos 2020 verileri henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter üzerinden 16 Ağustos koronavirüs verilerini duyuracak. Açıklama gelir gelmez bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz.

15 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU - SAĞLIK BAKANLIĞI

15 Ağustos Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bu akşam resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "SON 45 GÜNÜN en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan Ağır Hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım." dedi.

5 BİN 955 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 67 bin 214 testten 1256'sı pozitif çıktı, 21 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 248 bin 117 oldu. Toplamda 5 bin 955 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 668 olurken, toplamda 229 bin 972 hasta da iyileşti.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 5 milyon 501 bine, can kaybı 172 bin 119'a çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 879 bini geçti.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da can kaybı 106 bin 523’e, vaka sayısı 3 milyon 275 bin 520’ye yükseldi. İyileşen sayısı 2 milyon 394 bin 302 olarak kaydedildi.

Hindistan'da vaka sayısı 65 bin 2 artarak 2 milyon 526 bin 193’e, can kaybı 49 bin 36’ya çıktı. Ülkede 1 milyon 808 bin 936 kişi iyileşti.

Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 917 bin 884’e, ölü sayısı 15 bin 617’ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 729 bin 411’e ulaştı.

Rusya Sağlık Bakanlığı, tescillendiği açıklanan Kovid-19 aşısının üretimine başlandığını duyurdu.

Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Ludwigslust-Parchim bölgesinde, salgın tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kuralının ihlal edilmesi durumunda, çocukların ebeveynlerinden koparılabileceğine ilişkin düzenleme tartışmalara yol açtı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, salgın önlemleri çerçevesinde toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu getirildiğini söyledi.

İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 492'ye, vaka sayısı 341 bin 70'e çıktı. Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 295 bin 630'a ulaştı.

Irak'ta son 24 saatte tespit edilen 4 bin 293 vaka ile bugüne kadarki en yüksek rakam kaydedilmiş oldu. Ülkede toplam vaka sayısı 172 bin 583'e, can kaybı 5 bin 785'e çıktı.

Özbekistan'da karantina tedbirleri bugünden itibaren aşamalı şekilde gevşetilmeye başlandı.

Kırgızistan Başbakanı Kubatbek Boronov, ilgili devlet kurumlarına bazı ülkelerle düzenli uluslararası uçuşların yeniden başlatılması konusundaki çalışmaları hızlandırmaları talimatı verdi.

Azerbaycan'da açık alanı bulunan kafe ve restoranların çalışmasına izin verildi.

Güney Kore hükümeti, vaka sayılarının son haftalarda yükselişe geçtiği ülkede salgınla mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıkladı.

Filipinler'de vakalardaki artış nedeniyle başkent Manila'da 5 Haziran'dan itibaren gevşetilmeye başlayan kısmi karantina tedbirleri yeniden yürürlüğe kondu.

Afrika kıtasında, virüs tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 101 bin 65'e, ölenlerin sayısı ise 25 bin 139'a ulaştı. Kıtada iyileşenlerin sayısı 814 bin 375 olarak kayda geçti.

Afrika ülkesi Malavi'de, salgınla mücadele kapsamında 500'e yakın mahkuma af çıkarıldı.