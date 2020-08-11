Koronavirüs vaka sayısı kaç? Bugün koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu duyurdu. Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yeni vaka sayısı 1193 oldu. 11 Ağustos 2020 Corona Türkiye tablosu ise henüz açıklanmadı.

CORONA VİRÜS TABLOSU 11 AĞUSTOS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük koronavirüs tablosu saat 20.00 civarında resmi Twitter hesabında açıklanıyor. Son 24 saate ait verilerin yer aldığı 11 Ağustos koronavirüs tablosu ve vaka sayısı belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

10 AĞUSTOS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU - SAĞLIK BAKANLIĞI

10 Ağustos Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün akşam resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip." dedi.

5 BİN 858 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 241 BİN 997

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 62 bin 219 testten 1193'ü pozitif çıktı, 14 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 241 bin 997 oldu. Toplamda 5 bin 858 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 603 olurken, toplamda 224 bin 970 hasta da iyileşti.

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DÜNYANIN İLK KORONAVİRÜS AŞISI RUSYA'DA!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın ilk koronavirüs aşısının Rusya Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla uygulanmaya başladığını duyurdu.

Moskova'daki Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği aşıya 2 aya yakın insan denemelerinin ardından kullanım izni verildiği duyuruldu.

Kendi kızına da geliştirilen aşının yapıldığını belirten Putin, "Oldukça etkili bir şekilde çalıştığını ve güçlü bir bağışıklık inşa ettiğini biliyorum. Tekrar ediyorum ki, bu aşı tüm testleri geçti." ifadelerini kullanırken, kısa süre içerisinde kitlesel aşılamaya geçmek istediklerini belirtti.

Kovid-19 pandemisini durdurmak için şu anda dünya genelinde 100'den fazla olası aşı için çalışmalar devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, bu çalışmalardan en az dördü Faz 3 olarak bilinen ve son aşama olan insanlı denemeler aşamasında.

ALMANYA'DAN "YÜKSEK RİSKLİ DENEY" NİTELENDİRMESİ

Alman Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, Rusya'da yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşının onaylanmasını sert bir şekilde eleştirdi. Reinhardt, aşıyı "yüksek riskli bir deney" olarak nitelendirdi. Bir aşının tamamlanabilmesi için önemli üç aşamadan geçmesi gerektiğini belirten Reinhardt, "Test serisi olmadan bir aşının onaylanmasının insanlar üzerinde yüksek riskli bir deney olduğunu düşünüyorum" dedi. Reinhardt "Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) belirlediği kriterler hiçe sayılarak elde edilen veriler doğrultusunda aşıyı kullanmak büyük sorumsuzluktur" ifadelerini kullandı.

Paul Ehrlich Enstitüsü Başkanı Klaus Cichutek ise bir aşının kullanılabilmesi için en az birkaç bin denek içermesi ve üç aşama testinden geçtikten sonra kapsamlı verilerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Cichutek aksi halde bu şekilde bir aşının kullanılmasının riskli görüneceğini belirtti.