Kapalı alanlarda hava sirkülasyonunun iyi olmadığını, virüslü damlacıkların ortamda dolaşabileceğini sürekli söylüyoruz. Ancak, uçaklardaki temel risk, yakınınıza oturan kişinin sizi yüksek olasılıkla enfekte edebilmesidir. Çünkü en az 1 saat kadar aynı ortamda bulunuyorsunuz, uzun uçuş sürelerinde risk daha çok artıyor.
Yemek servisi, uçak tuvaletinin kullanımı, daha önce temas edilmiş dergilerin kullanımı, bir film izlemek için dokunmatik ekranlara el sürülmesi bile bulaş riskinizi artırıyor. Bu yüzden uçak içi dezenfektanın çok detaylı yapılması, yolcular arasında oldukça fazla mesafe bırakılması ve uçuş süresince maske takılması gerekiyor. Ayrıca, havaalanlarının birçok ülkeden insanın bir arada bulunduğu, ateş ölçümlerinden kaçabilen belirtisiz virüs taşıyıcıların gezinebildiği potansiyel risk alanları olduğunu da biliyoruz. Bu yüzden uçuşlar için, henüz çok güvenli diyemeyiz. Mümkün olduğunca tercih edilmemesi gerekir.
Fakat zaruriyetler sonucu binmek durumunda kalırsanız da havalimanına gelmeden önce bilet alım ve check-in işlemlerinizi havayollarının sunmuş olduğu online işlemlerle halletmeyi tercih edebilirsiniz. Havalimanına girdiğinizde: terminal binasından ayrılıncaya kadar maskenizi çıkarmazsanız ve mümkün olduğunca kabine az bagaj götürürseniz enfekte olma riskini azaltabilirsiniz.
Dolaşım ve bekleme alanlarında, bagaj alım sıralarında, uçağa biniş ve inişlerde sosyal mesafeyi koruyarak tedbir alabilirsiniz. Mümkün olduğunca temastan kaçınıp bütün ilgili işlemlerinizi online çözümlemek sizin için daha güvenli olacaktır.
Kısa uçuşlar için koltuğunuza oturduktan sonra hareket ve temastan kaçınarak kendinizi koruyabilir, uzun uçuşlar için ise dezenfektanlar eldiven, maskeler ve sosyal mesafe kuralları ile hem kendinizi hem etrafınızdakileri koruyabilirsiniz.
Bunların dışında koltuk seçimleriniz de fazlasıyla önemli mesela koridor değil de pencere kenarı koltuk seçmeli, tuvalete yakın koltuklardan mümkün olduğunca uzak durmalısınız. Ön kısımlardaki koltukları tercih etmek daha doğru olacaktır. Maske kurallarına uymayan kişileri kabin görevlilerine bildirebilirsiniz. Koltuğunuza oturur oturmaz kol kısımlarını ve önünüzde bulunan servis tablası ve tv bölümünü ıslak mendil ve ya dezenfektan ile temizleyebilirsiniz.
Maskenizi kesinlikle çıkarmayın. Seyahat süresince ellerinizi yüzünüze temas ettirmekten kaçının. Uzun yolculuklarda uykusuz kalmayın, uykusuzluk bağışıklığınızı azaltır ve sizi virüslere açık hale getirir.
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