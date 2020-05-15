DHA

İsmetpaşa Mahallesi'nde bir banka şubesine giden A.E., sırada beklerken baygınlık geçirdi. A.E.'ye ilk müdahaleyi bankanın güvenlik görevlileri ile şubedeki vatandaşlar yaparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan A.E.'nin 2 gün önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurduğu ortaya çıktı. A.E. hastaneye kaldırılırken, banka şubesi geçici olarak kapatıldı. Görevlilerce şubenin girişi ile ATM'lere şerit çekildi.

Hastanede A.E.'nin testleri negatif çıkınca şubedeki şeritler de kaldırıldı.