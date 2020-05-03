Koronavirüs: Sunday Telegraph gazetesi İngiltere'de ilkokulların 1 Haziran'da açılacağını yazdı

İngiliz Sunday Telegraph gazetesi, ülkede ilkokulların 1 Haziran'da yeniden açılacağını yazdı.
Gazeteye konuşan hükümet kaynakları, Başbakan Boris Johnson'ın enfeksiyon oranında mevcut azalmaya bağlı olarak, 1 Haziran'da ilkokullar açılmadan önce öğretmenlere hazırlanmaları için 3 hafta süre vermeyi planladığını söyledi.
Sunday Telegraph'ın manşetinden duyurduğu habere göre İngiltere'de ortaokullarda ise 10. sınıflar ile (11. sınıf orta son) liseye denk düşen 12. sınıflar (13.sınıf lise son) daha sonra açılacak ilk sınıflar olacak. Ancak bu aşamaya enfeksiyon oranının yükselmeyeceği konusunda ikna olunması halinde geçilecek.
İlkokula giden çocukların daha erken aşamada okula başlamasının ise ebeveynlerin işe dönmesinin sağlanması ve "erken dönem gelişimin sekteye uğramaması" amacıyla gündeme geldiği belirtiliyor.
Hükümet kaynakları, Ulusal İstatistik Ofisi'nin önümüzdeki hafta açıklayacağı rakamların yetkililerce dikkatle inceleneceğini, ilkokulların 1 Haziran'da açılmasının gerekirse ertelenebileceğini söyledi.
'Başbakan Johnson'ın 9 Mayıs Pazar günü ulusa seslenmesi bekleniyor'
Haberde, Başbakan Boris Johnson'ın hükümetin koronavirüs salgını sonrası günlük yaşamı kademeli olarak normalleştirmeye yönelik "yol haritasını" 9 Mayıs Pazar günü ulusa seslenerek açıklamasının beklendiği belirtildi.
Sunday Telegraph'a göre işyerlerinin yeniden açılması öncesi tartışılan planlardan biri, şirketlerden semptom görülmeyen çalışanlarına düzenli olarak koronavirüs testi yaptırmalarını istemesi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson Perşembe günü yaptığı açıklamada, koronavirüsün yayılma hızını gösteren "R0" sayısının 1'in altında olmasının hayati önem taşıdığını söylemişti.
Boris Johnson bu sayının 1'in altında olmasının, virüsün gerilediği anlamına geldiğini vurgulamıştı.
İngiltere'de bu sayı geçen hafta 0,5 ve 1 arasında değişmişti. Sunday Telegraph'a göre İngiltere'de hükümeti ilkokulların 1 Haziran'da açılabileceği yolunda umutlandıran gelişme de bu oldu.
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