Koronavirüs spor dünyasını nasıl etkiledi?

03 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgını spor dünyasını da etkiledi. Birçok ülkede spor müsabakaları iptal edildi ya da ertelendi.
Türkiye'de de ligler ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Cuma günü yapılan açıklamada 'liglerin en erken Haziran ay başında oynanabileceği' belirtildi.
Dünya genelinde bazı spor etkinlikleri ve müsabakalarının nasıl etkilendiğini derledik.
Rusya'da futbol maçları 10 Nisan'a ertelendi. Maçları 33 bine kadar taraftarın tribünlerde izlediği Rusya'da karar 17 Mart'ta alındı.
2020 Afrika Uluslar Kupası'nın Nisan ayında Kamerun'da başlaması planlanıyordu. Ama Afrika Futbol Federasyonu'nun 17 Mart'ta yaptığı açıklamasıyla turnuva belirsiz bir süreliğine ertelendi.
Güney Amerika Futbol Şampiyonası Copa America 2021'e ertelendi. 12 takımın yarıştığı turnuvanın Kolombiya ve Arjantin'de 12 Haziran ile 12 Temmuz tarihleri arasında oynanması planlanıyordu.
Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 2021'e ertelendi. UEFA'nın 17 Mart'ta yaptığı açıklamayla şampiyonanın gelecek yıl 11 Haziran le 11 Temmuz tarihleri arasında oynanabileceği belirtildi. 24 takımlı turnuvanın, 12 farklı ülkede 12 Haziran le 12 Temmuz tarihleri arasında oynanması planlanıyordu.
İngiltere'de de Premier Lig en az 30 Nisan'a kadar askıya alındı.
UEFA, 1 Nisan'daki açıklamasıyla tüm Şampiyonlar Ligi maçlarıyla Avrupa Ligleri maçlarını 'bir sonraki bildiriye kadar' askıya aldı.
FIFA ve Asya Futbol Konfederasyonu, Asya Dünya Kupası'nın da Mart ve Haziran'da oynanması planlanan eleme maçlarını erteleme kararı aldı.
Çin, Japonya ve Güney Kore'de de profesyonel futbol ligleri sezonunun açılışı ertelendi.
26 Nisan'da düzenlenmesi planlanan Londra Maratonu 4 Ekim'e ertelendi.
Boston Maratonu'nun da 4 Nisan'da yapılması bekleniyordu ama yeni tarih olarak 14 Eylül belirlendi.
Amsterdam, Paris ve Barselona'daki maratonlar da ertelendi.
Japonya'da normalde 300 bin katılımcısı olan Tokyo Maratonu, 1 Mart'ta yalnızca 200 elit koşucuyla sınırlandırıldı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Tokyo 2020 Olimpiyatlarının ertelenmesi kararı aldı.
Karar, yerel organizatörler ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'yle haftalar süren görüşmeler sonunda alındı. Olimpiyatların ertelenmesi için spor federasyonları ve Olimpiyat kuruluşları, sporcular baskı yapıyordu.
Tokyo Olimpiyatlarının yeni tarihi 23 Temmuz- 8 Ağustos 2021 olarak belirlendi.
Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın Nanjing'de 13-15 Mart tarihlerinde düzenlenmesi planlanıyordu, müsabakalar gelecek yıla ertelendi.
Azerbaycan Grand Prix de ertelenen son etkinlikler arasında yer aldı. Formula One yarışlarının Haziran ortasından önce gerçekleşmeyeceği düşünülüyor.
Bakü'deki yarış için daha önce belirlenen tarih 7 Haziran'dı.
Formula 1, McLaren ekibinden bir üyenin koronavirüs kapması nedeniyle Avustralya Grand Prix açılışını iptal etti. Yarışın 15 Mart'ta düzenlenmesi planlanıyordu.
20-22 Mart için planlanan Bahreyn Grand Prix ile 3-5 Nisan için planlanan Vietnam Grand Prix yarışları da ertelendi.
İptal edilen bir diğer Grand Prix de Çin'de 19 Nisan'da düzenlenmesi planlanan Çin Grand Prix'si.
Mayıs'ta düzenlenmesi beklenen Hollanda, İspanya ve Monaco'daki yarışlar da ertelendi.
İnglitere'de Wimbledon Tenis Turnuvası iptal edildi. 28 Haziran-11 Temmuz arasında düzenlenmesi planlanan turnuva, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez iptal edilmiş oldu.
Fransa Açık 20 Eylül-4 Ekim tarihlerine ertelendi.
Budapeşte Fed Cup tenis finalleri de ertelendi.
Tokyo Olimpiyatları Asya ve Okyanusya boks eleme maçları Çin'den Ürdün'e taşındı.
Ama Avrupa ve Amerika elemeleri iptal edildi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) maçları 11 Mart itibariyle bir sonraki duyuruya kadar askıya alındı. Karar Utah Jazz'dan bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine alındı.
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