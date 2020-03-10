10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Avrupa'da birçok faaliyetin sürdürülmesine engel oldu. Başta futbol organizasyonları olmak üzere birçok spor aktiviyesi askıya alınırken bazılarında ise çeşitli önlemler hayata geçiriliyor. İspanya, Fransa, Portekiz, Polonya'da maçların seyircisiz oynanacağı açıklanırken Japonya ve İtalya ise spor aktivitelerini askıya aldı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Play-Off yarı finalinin bazıları da seyircisiz oynanacak.
Koronavirüsün etkilediği ülkelerde futbol organizasyonlarıyla ilgili bugün alınan kararlar şu şekilde:
1- İspanya La Liga'da maçlar 2 hafta boyunca seyircisiz oynanacak.
2- Fransa Ligue 1 ve Ligue 2'de maçlar 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak.
3- Portekiz'in en önemli iki ligi Liga NOS ve LigaPro'da maçların ikinci bir emre kadar seyircisiz olarak oynanacağı duyuruldu.
4- Japonya J Ligi'nde ilk olarak 18 Mart olarak açıklanan iptal kararı, 3 Nisan'a kadar uzatıldı. Japonya J Ligi'nde maçlar 3 Nisan'a kadar askıya alındı.
5- Polonya Ekstraklasa'da maçlar ikinci bir emre kadar seyircisiz oynanacak.
6- LASK Linz ile Manchester United arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı seyircisiz oynanacak.
7- Slovakya ile İrlanda Cumhuriyeti arasında 26 Mart'ta oynanacak olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Play-Off yarı finali müsabakası seyircisiz olarak oynanacak.
8- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci ayağında 18 Mart'ta oynanacak olan Barcelona - Napoli müsabakası seyircisiz olarak oynanacak.
9- İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, liglerin 3 Nisan'a kadar askıya alınmasının ardından 15 Mart'a kadar idman yapmayacağını duyurdu.
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