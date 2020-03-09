AA

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "104 ülke, tanı konmuş toplam 109 bin 405 hasta, 3689 ölüm... Dünya Sağlık Örgütü'nün son verileriyle küresel Koronavirüs tablosu. Türkiye, sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardı. Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı" dedi.

ÇİN'DE ÖLÜ SAYISI 3 BİN 122 OLDU

AA'da yer alan habere göre Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 122’ye çıktı. Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi, 40 yeni vaka tespit edildi. Ülke genelinde ise vaka sayısı 80 bin 735’e ulaştı.

İTALYA'DA CAN KAYBI 366'YA YÜKSELDİ

İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 366'ya yükseldi. Yeni tip koronavirüsten İtalya'da 24 saat içinde 133 kişi daha hayatını kaybetti, bu sayı ülkede bir gün içinde salgından en çok ölüm vakası olarak kayıtlara geçti. Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 7 bin 375'e çıktı. İtalya'da son olarak Kara Kuvvetleri Komutanı General Salvatore Farina'da da Kovid-19'a rastlandığı bildirildi.

FRANSA, İTALYA'YI TAKİP EDİYOR

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'den 16'ya yükseldi. Avrupa'da İtalya'dan sonra en çok ölü ve vaka sayısının görüldüğü ülke Fransa oldu. Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, ülkede koronavirüs vaka sayısının 339 kişi artarak 949'a çıktığı belirtti.

ALMANYA'DA VAKA SAYISI 847'YE ÇIKTI

Kovid-19 vaka sayısı Almanya'da 847'ye, Belçika'da 200'e, Avusturya'da 99'a, Çekya'da 26'ya, Polonya'da 19'a, Macaristan'da 7'ye ve Slovakya'da 3'e yükseldi. İngiltere'de ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 273'e yükseldi. Başkent Londra'da salgına karşı önlem almak isteyen bazı vatandaşların maske taktığı görüldü.

İSPANYA'DA VAKA SAYISI 600'Ü AŞTI

İspanya'da yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı ise 600'ü aştı. Madrid özerk yönetimi, 8 ölüm ve 202 vaka ile ülkede Kovid-19'un en fazla görüldüğü bölge oldu. İsviçre'de de 2'ye çıkan ölü sayısının yanı sıra toplam vakaların 332'ye ulaştığı bilgisi verildi.

İRAN'DA CAN KAYBI 194'E YÜKSELDİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıktı. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yaptığı açıklamada, son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 49 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, toplam vaka sayısının da 743 kişi artarak 6 bin 566'ya ulaştığını bildirdi.

KATAR 14 ÜLKEYE UÇUŞ YASAĞI KOYDU

Katar Hükümeti İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 14 ülkeden gelecek yolcuların ülkeye girişine geçici olarak engelleme getirildi. Söz konusu ülkelerin Bangladeş, Çin, Mısır, Hindistan, İran, Irak, Lübnan, Nepal, Pakistan, Filipinler, Güney Kore, Srilanka, Suriye ve Tayland olduğu kaydedildi.

İSRAİL'DE VAKA SAYISI 39'A ULAŞTI

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs (Kovid-19) vakasının 39’a yükseldiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'de 14 yeni tip koronavirüs daha tespit edildiği, böylece sayının 39'a yükseldiği belirtildi. Vaka sayısının yükselebileceğine vurgu yapıldı.

MISIR'DA VAKA SAYISI 55'E YÜKSELDİ

Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, televizyona yaptığı açıklamada, yeni vakaların tespit edilmesiyle ülkede Kovid-19'a yakalanan kişi sayısının toplam 55'e yükseldiğini belirtti.