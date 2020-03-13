Koronavirüs: Seyahat kısıtlamaları borsaları vurdu

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Avrupa anakarasından ülkeye seyahatleri kısıtlamasından sonra, Avrupa borsalarında önemli düşüşler oldu.

Londra Borsası'nda FTSE 100 endeksi, piyasanın açılmasından sonraki yarım saat içinde yüzde 4'te fazla düştü. Borsa İstanbul'a da yüzde 3,5'lik düşüş söz konusu.

Daha önce de Asya piyasalarında büyük düşüşler oldu ve Tokyo Borsası Nikkei 225 endeksi yüzde 4,4 kayıpla kapandı.

Dün de Dow Jones endeksinde 1500 puan, bir başka deyişle yüzde 5,8'lik düşüş olmuştu.

Londra Borsası'nda da en büyük düşüşler seyahat şirketlerinde görüldü. Havayolu şirketleri grubu IAG'ın hisseleri yüzde 9 düşerken, Tui'de yüzde 10'luk kayıp oldu.

Asya'da, Hong Kong Borsası yüzde 3,6, Şangay Borsası da yüzde 1,9 düşüşle kapandı.

Petrol fiyatları da yüzde 4 düştü ve Brent ham petrolünün fiyatı 34,34 dolar oldu.

Düşüşler, ABD Başkanı Trump'ın 26 Avrupa ülkesinden ABD'ye girişleri, cuma gününden itibaren 30 günlüğüne durdurmasının ardından geldi.

Trump, Oval Ofis'ten yaptığı açıklamada, kısıtlamaların İngiltere için geçerli olmadığını söyledi.

BBC

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Trump, hastalanan, karantina altında olan ya da hasta yakınlarına bakan ABD'li çalışanlar için bazı mali yardım önlemleri de açıkladı.

Aynı zamanda, ABD Hazine Bakanlığı etkilenen belli sektörler ve şahısların vergi borçlarını ceza ya da faiz almadan erteleyecek.

Ayrıca hükümet, salgından etkilenen küçük firmalara sermaye ve likidite yardımı da yapacak.

Mood's Analytics'en kıdemli ekonomi uzmanı Katrina Ell "Virüsün kendisi değil ama virüs kaynaklı korku ve paniğin ekonomik davranışı değiştirmesi zararlı olabilir ve küresel ekonomiyi daha karanlık bir yola sokabilir" dedi.