Koronavirüs sessizliği caretta carettalara yaradı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında girişlerin belirli aralıklarla geçici yasaklandığı sahillerde ve denizlerde azalan insan hareketliliğinden dolayı bu sene yavru çıkışında rekor kıran caretta carettaların aynı dönemde ölüm ve yaralanma oranlarında da düşüş gözlendi.
AA'nın haberine göre Muğla'nın Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettalar, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezince (DEKAMER) sağlıklarına kavuşturulduktan sonra rehabilite edilerek doğal ortamına bırakılıyor.
Ortaca ilçesindeki Avrupa'nın en iyi caretta caretta koruma ve yuvalama alanlarından biri olan İztuzu sahili yakınında yer alan DEKAMER, 2008'den bu yana Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaralı bulunan deniz kaplumbağalarının tedavisini yürütüyor.
Hastane ortamının sağlandığı merkezde kaplumbağalar, özenle tedavi ediliyor.
DEKAMER görevlilerince İztuzu'nda çeşitli önlemler alınırken, yumurtlama ve yavru çıkışlarının yaşandığı dönemde sahilde gece boyu tutulan nöbetle koruma çalışması yürütülüyor.
ÖLÜM VE YARALANMA İHBAR SAYISI DÜŞTÜ, YUVA VE YAVRULAMA SAYISI ARTTI
DEKAMER Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, İztuzu Sahili'nde ve denizlerde geçtiğimiz yıl belirli aralıklarla Kovid-19 sessizliği yaşandığını söyledi.
İztuzu Plajı'nda "koruma kullanma dengesi" kapsamında yapılan çalışmalarla, kumsaldaki caretta carettaların çiftleşme ve yuvalama alanlarında önemli seviyede artış yaşandığını aktaran Kaska, bölgede denizlerde yaralanan caretta sayısında düşüş olduğunu bildirdi.
Kaska, bunun en önemli nedeninin denizlerde ve kumsallarda bu yıl insan hareketliliğinin az olmasından kaynaklandığını belirterek, şöyle konuştu:
"Bu yıl kumsallarımız ve denizlerimiz Kovid-19 nedeniyle sakin olduğu için önceki yıllara göre daha az ölüm ve yaralanma ihbarı aldık. Merkezin kurulduğu 2008'den bugüne, başta Muğla kıyıları olmak üzere 423 yaralı deniz kaplumbağası getirildi. Bunlardan 227'si tedavisinin ardından doğal ortamına gönderildi. 2019'da merkezimize 63 yaralı caretta caretta gelirken, bu yıl bu sayı 49'a düştü. Bunlardan 22'si tedavilerinin ardından sularla buluştu. Geçen yıl 30, bu yıl ise 22 kaplumbağa öldü. Bu yıl yuva ve yavrulama sayısı arttı. İztuzu kumsalında yılların rekoru diyebileceğimiz 757 yuva sayısına ulaştık. Bu yuvalara 53 bin 18 yumurta bırakıldı, bunlardan 36 bin 746'sından yavru çıkışı gerçekleşti."
Merkeze getirilen her yaralı kaplumbağanın tedavisinin özenle yapıldığını anlatan Kaska, "Merkezi ziyaret edenlerin kaplumbağaların nasıl yaralandığını görmesini sağlıyoruz. Yaralıların kan analizlerini yapıyor, röntgenlerini çekiyoruz. Gerekirse yoğun bakım ünitelerinde tedavilerini sağlıyoruz" ifadesini kullandı.
Kaska, herkesin deniz canlılarına karşı duyarlı olması gerektiği uyarısında bulundu.
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