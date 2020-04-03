Koronavirüs - 'Savaşta değiliz, askerlerimizin ölmesi gerekmiyor' diyen ABD uçak gemisi Theodore Roosevelt'in kaptanı görevden alındı

Theodore Roosevelt uçak gemisinin görevden alınan kaptanı Brett Crozier

ABD Savunma Bakanlığı'na mektup yazarak Guam adasında koronavirüs karantinasına alınan gemisindeki personelin karaya çıkarılmasını isteyen ve "Savaşta değiliz, ölmemiz gerekmiyor" diyen Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı Yüzbaşı Brett Crozier görevden alındı.

ABD Donanması Genel Sekreter Vekili Thomas Modly gemi komutanının "muhakeme hatası" yaptığını savundu.

4 bin kişilik mürettebatın bulunduğu gemide en az 100 kişinin hastalığa yakalandığı belirtiliyor.

USS Theodore Roosevelt

'Mektubu medyaya sızdırdığı için'

Modly, Crozier'in mektubunu medyaya sızdırdığı için görevinden alındığını belirterek "Donanmanın, hükümetin işini yapmadığı izlenimini uyandırdı. Bu doğru değil" dedi.

Gemide hastalık belirtisi göstermeyen personele, şimdiye kadar sadece donanma rıhtımına çıkma izin veriliyordu.

Bölge valisinin onayın ardından askerlerin şimdi, yerel halka temas etmemeleri koşuluyla adada karantina alınmasına karar verildi.

Kaptan Crozier, Pentagon'a 30 Mart'ta gönderdiği mektubunda mürettebatın dar bir alanda yaşamak zorunda kalması nedeniyle personel arasındaki koronavirüs vakalarının hızla yayıldığını belirtmişti.

Crozier, hasta olmayan personelin gemiden çıkarılarak tecrit edilmesini istemişti.

Mektup daha sonra San Francisco Chronicle gazetesinde yayımlandı.

Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu'nun Demokrat üyeleri, "Crozier bariz şekilde emir-komuta zincirinin dışına çıkmıştır. Ama kritik bir zamanda görevden alınması askerlerimizin hayatını tehlikeye atabilecek ve filomuzun hazırlık durumunu riske sokabilecek istikrarsız bir durum yaratabilir" dedi.

Demokrat üyelerin açıklamasında "Komutanın kapsamlı bir soruşturma yapılmadan görevden alınması USS Theodore Roosevelt'teki büyüyen krizi çözmeyecek" denildi.

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