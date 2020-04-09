09 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral John Hyten, düzenlediği basın toplantısında, "USS Nimitz (uçak gemisi) yola çıkmaya hazırlanıyor. 5 bin askerin yola çıkacağını hesap ettiğinizde onları bir otele yerleştirmiş gibi bakmıyorsunuz olaya. Az sayıda vaka var, onlar da izole edilmiş durumda." dedi.
Salgının diğer birçok savaş gemisinde de görülebileceğini belirten Hyten, ordunun salgın ortamında operasyonları nasıl planlayacağı üzerine çalışmalar yürüttüğünü söyledi.
"USS THEODORE ROOSEVELT" UÇAK GEMİSİNDEKİ VAKA SAYISI 416
"USS Theodore Roosevelt" uçak gemisindeki salgına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hyten, gemideki vaka sayısının 416'ya çıktığını dile getirdi.
Hyten, Guam Adası'nda karantinada bulunan gemideki 187 askerin salgın belirtileri gösterdiğini, bir askerin ise Guam'da yoğun bakıma alındığını ifade etti.
Diğer taraftan, Amerikan Fox News televizyonunun donanma yetkililerine dayandırdığı haberinde, Japonya'da bakım için demirli bulunan "USS Ronald Reagan" uçak gemisinde de koronavirüs vakalarının söz konusu olduğu iddia edildi fakat rakam verilmedi.
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